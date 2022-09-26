嘉市氣爆8旬獨居婦燒燙傷 鄰居衝入關瓦斯阻災情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市青年街今天發生一起住宅氣爆意外，造成獨居的87歲陳姓老婦人全身約26%燒燙傷，送醫治療，當時鄰居衝入屋內關閉瓦斯，及時阻止災情擴大；事故原因待調查釐清。

嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊於早上6時33分接獲通報，指稱青年街一間住宅發生火警，立即派遣湖內分隊消防車出動搶救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防人員趕抵現場，發現疑為瓦斯氣爆，住宅門前玻璃破裂、門窗歪斜，住戶為獨居的陳姓老婦人，意識清楚，全身約26%燒燙傷，經評估後，由救護車送往嘉義基督教醫院治療。

消防人員表示，婦人早上開瓦斯準備煮東西時發生氣爆，鄰居聽到巨大爆炸聲，紛紛出外查看，其中一名鄰居立即進入屋內關閉瓦斯，及時阻止災情擴大。經詳細檢視後，發現疑是瓦斯管線有熔斷情況，不過，氣爆發生原因仍須由火調人員調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110926