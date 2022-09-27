警政署秋祭典禮 弔祭警察英靈

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）全國歷年因公殉職暨病故警員秋祭典禮今天於台北內湖警察公墓舉行，由內政部警政署長黃明昭擔任主祭、率員弔祭追緬，告慰盡忠職守、伸張正義且為國犧牲的英靈。

警政署今天發布新聞稿表示，台灣地區歷年因公殉職暨病故警察人員111年秋祭典禮上午於內湖警察公墓舉行，由黃明昭主祭，率警察同仁代表弔祭追緬歷年來因公殉職和積勞病故的警員。

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現場典禮活動伴隨著莊嚴樂聲進行，警政署說，黃明昭在向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品後，再交司儀宣讀祭文，眾人行三鞠躬禮和默念以告慰、感念已故警察先賢們盡忠職守和為國犧牲，為警察歷史寫下光輝燦爛的一頁，致上最深哀悼和敬意。

警政署提到，為提供警察遺眷優質追思環境，自民國109年4月啟用「警璞園」樹葬區，推廣回歸自然、綠蔭後人的「節葬」概念，並於今年8月完成警察公墓納骨塔屋瓦修繕工程，明年也編列預算新台幣345萬元辦理警察公墓納骨塔耐震補強工程。（編輯：李亨山）1110927