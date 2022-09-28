台中20名區長遭冒名詐騙 警成立專案小組偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中28日電）台中市有20名區長遭冒名開設LINE帳號，意圖向里長借款進行詐騙，民政局長吳世瑋今天表示，目前還沒人受害，呼籲民眾小心警覺。警方表示，已成立專案小組偵辦中。

繼南部縣市多名區長遭冒名開設LINE帳號，邀請里長加入群組或意圖向里長借款詐騙，台中市政府近日也接獲包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日、神岡、霧峰、北屯、北區、西屯、大安、南區、梧棲、大里、和平，20名區長受害，欲用相同詐騙手法行騙。

吳世瑋今天接受媒體聯訪表示，冒用者疑透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再向里長私訊加入好友，進行借款詐騙，冒用者深知以公眾人物名義傳訊，容易降低他人戒心，讓人上當受騙。

吳世瑋說，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣及台中等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以LINE帳號通知帳號更換情形時，務必以其他方式向本人親自求證，避免受騙上當。所幸現在還沒有受害者。

新社區長林淑惠指出，有人冒用她的照片及姓名創設LINE假帳號，傳給4名里長，以陪長官視察為由進行訊息詐騙，請里長準備新台幣30萬元給長官急用，里長不疑有他，表示將去領錢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林淑惠表示，冒用者眼看里長要上鉤，更加碼要求里長匯款88萬元，還表示長官離開後再來公所還款，所幸里長查覺有異，與她通上電話才阻止騙局及匯款，已向轄區派出所報案。

台中市警察局刑警大隊指出，目前已成立專案小組，並與民政局聯繫偵辦中。呼籲民眾，不論是親友或長官同事，以通訊軟體、手機簡訊要求匯款、代墊貨款等情事，務必雙重確認，可以透過視訊、電話等方式進行，能夠當面溝通最好。如有疑問，可以撥打165或110查證。（編輯：郭諭儒）1110928