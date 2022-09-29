明德外役監探親證明書寫錯日期 受刑人險變逃犯

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）明德外役監1名受刑人獲准於9月17日至19日返家探親，依規定至當地警察機關報到時，警方發現返家探視證明書日期已逾期1個多月。經查為外役監行政疏失誤植，已議處相關人員。

有媒體接獲民眾反映，1名受刑人9月17日持明德外役監開立返家探視證明書返鄉探親，依規定到當地警察機關報到時，員警發現證明書上核准返家探視的日期為8月13日至8月15日，由於上個月才發生明德外役監脫逃受刑人林信吾殺害2名員警事件，警方不敢大意，暫時留置當事人並進行查證。

警方向明德外役監查證後發現為監所人員誤植日期，讓當事人離開，並要求當事人返家探視期間務必依規定向警方報到。

明德外役監副典獄長江振亨今天告訴中央社記者，當天接獲警察機關要求查證後，調查發現是行政人員製作返家探視證明書時可能忙中有錯，誤植相關日期。

所方除向警察機關說明，並立即進行補正程序，未影響當事受刑人權益，當事受刑人之後依規定向警察機關報到，也準時返回監所。

江振亨指出，這名受刑人為這個月獲准返家探視的第一批受刑人之一，所方已對此事檢討整個作業流程，並議處相關人員，避免再發生類似情況。（編輯：戴光育）1110929