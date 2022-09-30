北檢檢察長率隊赴市調處座談 交流查賄策略技巧

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（中央社記者林長順台北30日電）地方選舉將屆，台北地檢署檢察長林邦樑今天率同6名主任檢察官，前往調查局台北市調查處舉辦查察賄選座談會，交流查賄策略與技巧，嚴阻滲透來源及假訊息妨害選舉。

座談會由林邦樑與台北市調查處處長孫承一共同主持，會中先由台北處報告台北市選情分析與查賄整備概況，並由主任檢察官高一書報告此次選舉查察各項重點工作，再進行雙向意見交流，凝聚選舉查察策略共識，提升查賄制暴團隊的執法能量。

林邦樑指出，查賄必須掌握賄選熱區與高風險對象，強化諮詢佈建，嚴查「現金買票」，並留意以「贈送物品」、「餐會」、「旅遊」或其他變相賄選手法，並強化反滲透法執法意識，加強偵蒐境外敵對勢力藉由特定團體或個人介入選舉的不法犯行。

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林邦樑也要求檢調持續掃蕩地下通匯不法業者，阻絕境外資金介選，對於選情假訊息案件，秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，勿掉以輕心，避免影響選舉公平；優化情資來源，妥適運用「檢舉賄選獎金」制度，鼓勵民眾勇於檢舉賄選，以達成「公平選舉、杜絕不法」的目標。

台北地檢署表示，近期在檢、警、調、政風等各機關綿密佈建情資管道及反賄選宣導下，目前北檢接獲相關賄選情資並已立案調查的賄選案件，計有27件47人，選前仍將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，積極指揮司法警察機關強力查賄，杜絕不法。（編輯：李錫璋）1110930