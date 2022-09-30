男公車亭偷拍 硬碟藏數萬張照片、逾百人受害

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北市三峽區某公車候車亭座椅日前常被潑液體，警方調查發現黃姓男子潑飲料後，藉機站在短裙女子後方偷拍，黃男自述已偷拍6、7年，電腦硬碟內偷拍照達數萬張，受害者超過百人。

新北市政府警察局三峽分局表示，今年8月初接獲民眾反映，三峽區學勤路某公車站牌經常被潑灑不明液體，造成搭車民眾無法坐下等公車，由於同樣狀況重複發生，造成民眾猜疑，也引起警方關注。

警方派員調閱監視器畫面，發現一名中年男子形跡詭異，他拿飲料灑在公車候車亭座椅後，用樹葉假意清掃，故意造成大面積汙損，再若無其事地假裝等公車，見到穿著短裙女子就站在後方，伸出手機偷拍。

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據了解，49歲黃男是大樓保全，警方掌握他的身分後，持搜索票去他家查緝，不僅搜出筆記型電腦、隨身硬碟、手機與伸縮自拍器等犯案證物，在查扣硬碟中竟有大量偷拍照片、影片等，初步估計達數萬張，受害者超過百人。

警方表示，目前有3名被害女子完成調查筆錄，將持續追查其他可能受害女子。黃姓男子日前已由警方依妨害秘密罪嫌函請新北地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110930