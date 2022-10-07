台肥轉投資赴中國設廠涉弊 檢起訴前董事長鍾榮吉等3人

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（中央社記者林長順台北7日電）台肥於100年間轉投資赴中國設廠失敗，因幫轉投資公司擔保貸款，損失新台幣3億餘元。台北地檢署今天依違反證交法起訴時任董事長鍾榮吉、副總經理周偉馨、投資處處長劉奕鐘。

檢方指出，台肥子公司台肥開曼公司與晉群公司於民國100年間合資設立旭昌開曼公司作為海外控股公司，並在中國昆山轉投資成立旭昌化學科技公司。

旭昌公司於100年底急需資金以購買設備及營運周轉，但因中國資本不得動用等因素，進而向台肥公司提出向國內銀行申請美元貸款。不過，國內銀行評估融資風險後，要求台肥及晉群公司作連帶保證。

檢方表示，鍾榮吉等人於同年底在董事會提議，就旭昌公司向銀行融資1000萬美元案，採台肥公司與晉群公司連帶保證的方式進行，並聲稱符合規範，讓出席董事誤信適法而通過議案，並向銀行融資成功。

檢方指出，旭昌公司因營運不如預期，貸款案自動展延1年，到了103年間融資限期將至，旭昌公司及晉群公司都以沒有充足資金等回覆銀行，銀行依法向連帶保證人台肥公司催討貸款。台肥公司被迫自103年起代位清償總計1001萬餘美元。

檢方表示，旭昌開曼公司、旭昌化學科技公司於105年間解散，台肥公司無法收回代位清償款項，導致公司重大損失。

檢方認為，鍾榮吉等3人主觀上是為了避免旭昌公司因缺少資金導致建廠及營運受到影響，才推動連帶保證案，融資款項並未進到3人帳戶，並未構成刑法背信或證交法特別背信罪，依證交法損害公司資產罪起訴3人。（編輯：李錫璋）1111007