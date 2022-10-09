攀登南一段60歲山友跌傷眼睛 空勤吊掛送醫

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）60歲男子參加登山隊攀登南一段，在關山至海諾南山間摔傷，影響視力無法行走，消防局7日獲報陸空皆出勤救援，因天候不佳，今天上午順利吊掛，降落高雄小港機場，送醫救治。

台東縣消防局今天表示，7日上午接獲民眾報案稱一名60歲男性山友於南一段關山至海諾南山間，不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並影響視力，無法行走。立即調派第一梯次共4名山域專責隊同仁前往救援，並同步申請消防署、空中勤務總隊直升機搭載消防署特種搜救隊東部分隊人員展開救援。

由於雲層太厚、能見度不佳，直升機7日、8日均因天候不佳無法接近而返航；地面搜救小組在雨勢中持續挺進，昨天下午接觸傷患，給予患者救護處置，但患者傷口移動就會滲血，左眼視力有嚴重影響，所幸飲水、食物充足，先行在原地紮營照料。

台東縣消防局隨即派遣第二梯次5人上山，並攜帶醫囑的止血藥物上山，好讓現場高級救護技術員使用。

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另一方面，為爭取救援時效，持續申請空勤直升機。今天清晨天氣略有好轉，空勤直升機6時48分於高雄小港機場起飛並搭載消防署特種搜救隊南部分隊員，在地面第一梯次搜救人員協助下，順利將傷患吊掛成功，降落高雄小港機場，由高雄市消防局救護車將患者送醫救治。

台東縣消防局呼籲，南橫公路全線5月開放後，湧入大量遊客及登山民眾，至今已執行多次山域事故救援，大幅增加消防人人救援負擔，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化環境，維護自身安全。（編輯：黃世雅）1111009