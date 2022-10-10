更多編輯台推薦新聞：
宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍
運動

宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

親友同遊屏東牛角灣溪 男為救人反溺斃

2022/10/10 12:08（10/10 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄36歲周黃姓男子9日與親友到屏東牛角灣溪戲水，其中一名女性友人摔入深潭，男子為救人不慎溺水，警消馳援將他拉起，卻已無生命跡象，立刻進行CPR，但送醫後仍宣告不治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月10日
高雄36歲周黃姓男子9日與親友到屏東牛角灣溪戲水，其中一名女性友人摔入深潭，男子為救人不慎溺水，警消馳援將他拉起，卻已無生命跡象，立刻進行CPR，但送醫後仍宣告不治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）高雄36歲周黃姓男子昨天與親友到屏東牛角灣溪戲水，其中1名女性友人摔入深潭，男子為了救人不慎溺水，送醫急救後仍宣告不治。

屏東縣消防局今天發布訊息指出，9日下午4時許，接獲瑪家鄉牛角灣溪有民眾溺水，派遣救難人員攜帶潛水裝備前往救援，到場後立即將溺者拉起，但已無生命跡象，即刻進行CPR，隨即由救護車將男子送往高榮屏東分院急救。

院方表示，男子到院前無生命跡象，搶救後宣告死亡，晚間遺體由家屬接回高雄。

警方表示，周黃姓男子趁著國慶連假與10多名親友到屏東涼山村的牛角灣溪戲水，其中1名女性友人摔入深潭，周黃姓男子見狀與友人立即下水救人，女子順利救上岸，但周黃姓男子卻不慎溺水，後續已報請司法相驗。（編輯：張雅淨）1111010

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族