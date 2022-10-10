親友同遊屏東牛角灣溪 男為救人反溺斃

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高雄36歲周黃姓男子9日與親友到屏東牛角灣溪戲水，其中一名女性友人摔入深潭，男子為救人不慎溺水，警消馳援將他拉起，卻已無生命跡象，立刻進行CPR，但送醫後仍宣告不治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）高雄36歲周黃姓男子昨天與親友到屏東牛角灣溪戲水，其中1名女性友人摔入深潭，男子為了救人不慎溺水，送醫急救後仍宣告不治。

屏東縣消防局今天發布訊息指出，9日下午4時許，接獲瑪家鄉牛角灣溪有民眾溺水，派遣救難人員攜帶潛水裝備前往救援，到場後立即將溺者拉起，但已無生命跡象，即刻進行CPR，隨即由救護車將男子送往高榮屏東分院急救。

院方表示，男子到院前無生命跡象，搶救後宣告死亡，晚間遺體由家屬接回高雄。

警方表示，周黃姓男子趁著國慶連假與10多名親友到屏東涼山村的牛角灣溪戲水，其中1名女性友人摔入深潭，周黃姓男子見狀與友人立即下水救人，女子順利救上岸，但周黃姓男子卻不慎溺水，後續已報請司法相驗。（編輯：張雅淨）1111010