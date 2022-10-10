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男子闖民宅破壞汽車擋風玻璃 超商行搶被員警制伏

2022/10/10 23:44
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）36歲蘇男闖入民宅取走菜刀，看到民眾開車經過還破壞擋風玻璃，隨後進入彰化秀水鄉1間超商破壞設備搶走食物，在店內吃東西，大批警力出動制伏男子，帶回派出所訊問。

彰化縣警察局鹿港分局今晚發布新聞指出，蘇男疑似精神狀況不佳，犯罪動機及原因尚待釐清。

警方指出，蘇男下午先闖入彰化秀水鄉1間民宅取走菜刀，看到有民眾開車經過，蘇男還拿菜刀攻擊，造成轎車擋風玻璃毀損。

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隨後蘇男持刀走進超商，破壞超商櫃台內的電腦，超商店員見狀不敢抵抗，趕緊離開櫃台報警，蘇男則搶走超商販賣的食物，坐在店內吃了起來。

鹿港分局獲報派出大批警力前往超商，發現蘇男占據超商櫃台，男子看到員警到來躲入倉庫，被優勢警力制伏；警方調閱監視器畫面，發現男子除造成車輛及住宅毀損外，沒有主動攻擊旁人行為，疑似精神狀況不佳，作案動機及原因尚待釐清。（編輯：林治平）1111010

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