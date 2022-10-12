高市三民區透天民宅火警 3人受困獲救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市三民區一棟透天民宅12日上午發生火警，消防局獲報出動16車37人前往搶救，並利用雲梯車在5樓救出一家3口。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄三民區一棟透天民宅今天上午發生火警，出動16車37人前往搶救，並在5樓救出一家3口意識清醒未受傷，初估起火點在2樓，詳細起火原因仍待進一步釐清。

高雄市政府消防局上午8時許獲報，三民區嫩江街一棟透天建築物發生火警，出動16車37人前往搶救，期間消防人員陸續接獲多通報案電話，其中有5樓住戶求救表示受困屋內，119執勤人員立即指導關門、塞門縫等避難待救，並轉知現場指揮官。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局發布新聞稿指出，救災人員到達時發現2樓有濃煙冒出，立即佈線搶救，同時派員前往5樓，利用雲梯車升梯搶救，順利將一對30多歲夫妻和其3歲女兒順利救出，幸3人皆意識清醒未受傷。火勢約在13分鐘內撲滅。

消防局在搶救行動告一段落後，也向周邊住戶進行災後防火宣導。呼籲所有市民，平時應注意用火用電安全，裝設住宅用火災警報器可爭取初期逃生時間，一旦發現火災請立即撥打119報案，冷靜告知發生地址等資訊，並接受指導逃生或避難。（編輯：張銘坤）1111012