北檢檢察長赴警調單位座談 整合查賄策略能量

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（中央社記者林長順台北13日電）年底選舉將屆，為整合檢警調查賄策略，台北地檢署檢察長林邦樑近日分別率領檢察官前往警察局、調查站與第一線查賄人員座談，凝聚共識並提升查緝能量。

林邦樑於11日、12日及今天偕同查察區主任檢察官及檢察官，分別前往新北市警察局新店分局、台北市警察局萬華分局及新北市調查處新店調查站，與第一線負責查賄的員警、調查官座談，深入瞭解轄區選舉情勢與各項選舉查察工作整備情形。

林邦樑指出，選舉查察策略須依轄區狀況因地制宜，掌握賄選熱區及高風險對象，加大力道，廣布地雷，優化情資來源，讓整體查賄工作更有成效，同時也要嚴守程序正義，落實偵查不公開原則。

他於座談中，特別提示這次選舉查察重點，首先，賄選是隱密的犯罪行為，須擴大宣導民眾知悉檢舉賄選獎金的機制，以及對檢舉人身分嚴格保密的措施，讓民眾信任安心，勇於檢舉。

林邦樑表示，嚴查「現金買票」，針對贈送物品、餐會、旅遊或其它變相賄選手法，嚴密蒐證查察，不容候選人心存僥倖。

另外，加強查緝選舉賭盤案件，避免不法人士假藉賭盤影響選情；選舉暴力及假訊息案件，應妥速應處，必要時報請北檢指派專責檢察官指揮偵辦。

他指出，警調須強化反滲透法執法意識，加強偵蒐滲透來源藉由金援特定團體或個人介入選舉，並持續掃蕩地下通匯不法業者，全力阻絕境外勢力資金介入選舉。

北檢指出，在檢、警、調、政風等各查察機關齊心查賄及積極反賄選宣導下，目前北檢持續接獲相關選舉不法情資並已立案調查案件，計有43件65人。

北檢表示，將繼續秉持「有聞必查」及「有據必辦」的態度，嚴查賄選、暴力，以淨化選風。（編輯：戴光育）1111013