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交付現金監管帳戶詐騙老梗 退休經理遭詐逾千萬

2022/10/15 09:51
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）66歲陳姓退休經理接獲假警察來電，告知他的帳戶涉及詐欺、洗錢，陳姓退休經理依照指示，將帳戶內現金及多張股票、保單變賣現金後，匯款至人頭帳戶，2週後發現遭詐1500萬元。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿指出，台中市一名66歲退休經理，日前在家中接獲桃園戶政事務所來電，稱有民眾持他的身分證影本及委託書要申請戶籍謄本，詢問陳姓退休經理有無委託代辦。

陳姓退休經理告知並無此事，自稱桃園戶政所的人員協助向警察報案，接著佯稱李姓警官來電告知其帳號涉嫌詐欺及洗錢，在電話中製作筆錄後請檢察官分案調查，避免財產被查封及遭法院收押。

陳姓退休經理驚慌之餘遂依假檢警指示，除加Line好友，並依照假檢警指示將帳戶內現金及多張股票、保單變賣換取現金，將錢匯至假檢警提供的人頭帳戶內由地檢署監管，還被要求遵守偵查不公開，不得將此事告知親友。

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2週後家人要商借現金，陳姓退休經理無現金可借，家人才告知已遭詐騙，報案後，清查陳姓退休經理財產已遭詐騙集團提領一空，損失約新台幣1500萬元。

刑事警察大隊統計，111年1至9月份，以「假檢警」手法詐騙案發生46件，財產損失達3000多萬元。經分析詐騙案件手法前3高為「猜猜我是誰」、「假投資」、「假冒公務員詐財」，警方提醒家中若有長輩或獨居家人應給予關心，時時提醒家人提高警覺，避免遭詐騙。（編輯：李錫璋）1111015

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