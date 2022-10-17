基隆華新一路坍塌 18日若雨勢稍歇闢便道搶通
2022/10/17 21:58（10/17 22:11 更新）
基隆市七堵區華新一路道路17日發生坍塌，市長林右昌（右）下午前往勘災，預計18日雨勢稍歇後，先以鋼板樁穩定邊坡，再從旁開闢便道搶通，滿足民眾緊急通行需求。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月17日
（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市七堵區華新一路160號附近道路今天坍塌，長度30公尺、深度約15至20公尺，市長林右昌下午前往勘災，預計明天雨勢稍歇後，先以鋼板樁穩定邊坡，再從旁開闢便道搶通。
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基隆市政府晚間發布新聞稿表示，七堵山區今天仍然持續豪大雨，坍塌地位處偏僻，現場雨勢不小，持續沖刷邊坡；市府工務處指出，這處路段因大雨導致地基流失，造成路面塌陷阻斷交通，在警方協助下先採取封閉警戒措施，預計待明天雨勢稍歇後，先以鋼板樁穩定邊坡，再從旁開闢便道搶通，先滿足民眾緊急通行需求。
市府指出，七堵區公所已逐戶確認坍塌路段內共有6戶21人，目前安全無虞，食物與用水均充足。林右昌指示區公所定時電話慰問，並隨時掌握狀況回報，工務處則協調廠商與機具，明天若天候允許，盡速進場搶災。（編輯：管中維）1111017
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