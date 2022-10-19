岡山工廠凌晨大火 環保局將視火調決定是否開罰

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高市岡山區一間化學工廠今天凌晨發生火警，消防局出動百人搶救，疏散廠內30名員工，火勢在清晨5時撲滅。環保局指出，將待火調報告出爐，再決定是否依空污法開罰。

高雄市政府消防局今天凌晨1時許獲報，岡山區岡山北路一間化學工廠因不明原因發生火警，消防局出動51車103人前往搶救，但到達時發現廠內因存放大量PVC等成品及原料，現場已大面積燃燒。消防人員佈線搶救防止延燒，疏散廠內約30名員工。火勢約在4時5分控制，5時24分撲滅，幸無人員受傷受困。

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針對工廠火警致粒狀污染物飄散，環保局上午接受媒體聯訪指出，這間工廠為製造牛皮紙、雙面膠及各類黏性膠帶，環保署技術小組經在火警現場大氣採樣並無異常，另因當時風向為北風和東北風，污染團也因此擴散在梓官蚵仔寮附近。

環保局表示，雖然火警現場和附近感測器數值較高，但已於凌晨3時多趨緩，空品測站並未受影響，均保持良好等級。之後將待消防局火場調查鑑定報告出爐，再依空污法相關規定辦理，若經確認違反規定，可裁處新台幣10萬至500萬元罰鍰。（編輯：黃世雅）1111019