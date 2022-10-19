不滿對方態度 印尼移工刺死同鄉二審仍判15年

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（中央社記者蘇木春台中19日電）印尼籍移工安多與女同鄉莉雅在番茄園工作長期嫌隙，去年8月間安多不滿對方態度，竟持工作用刀具將對方刺死，一審被判處15年徒刑，經上訴台中高分院審理後今天維持原判，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，印尼籍安多（PIDI SUPRIANTO）為失聯移工，與同鄉的莉雅（KOMARIYAH）為同事，均受台灣籍劉男聘雇於南投縣仁愛鄉南豐村的番茄園，從事修剪番茄芽及採收番茄工作。

莉雅在番茄園工作時間較久，平時不與安多接觸或交談，且表現出討厭安多、希望安多離開番茄園工作的態度，安多因莉雅長期不友善的態度而心生不滿。

安多與莉雅於民國110年8月4日上午9時多，在番茄園採收完後，劉男指示莉雅翻譯告知安多修剪番茄側芽，但安多誤以為要採收番茄而前去駕駛牽引車，經其他同事制止後，才得知工作項目為修剪番茄側芽，2人發生口角。

安多因情緒失控，憤而持工作用刀具走向莉雅，朝頸部、鎖骨、胸部背部等等多處揮砍，安多隨後即往山區逃逸，莉雅因大量出血，造成出血性休克而死亡，警方獲報後隔天將安多逮捕。

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南投地院一審依殺人罪判處安多有期徒刑15年，並應於執行完畢後驅逐出境。案經上訴台中高分院審理時，安多否認有殺人故意，辯稱當時因情緒高昂，只是要給對方一個教訓，並沒有要殺她的意思。

台中高分院審理後，審酌安多案發後坦承犯行，但未與被害人家屬成立調解，被害人家屬希望以台灣法律處罰，今天維持原判處有期徒刑15年，並執行完畢後驅逐出境，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1111019