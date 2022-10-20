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花蓮卓溪1鄉代涉現金買票 縣內第5起賄選案

2022/10/20 13:53
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮地檢署查獲卓溪鄉張姓鄉民代表參選人，為爭取連任，涉嫌以每票2000元向選民買票，檢警昨天發動搜索，帶回5人到案，訊後諭知張姓鄉代參選人限制住居候傳；是年底大選花蓮第5起賄選案。

卓溪鄉張姓鄉民代表疑為爭取連任，涉嫌於登記參選前、後期間，以每票新台幣2000元向選民行賄尋求支持。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，經檢警多日蒐證，檢察官尤開民指揮玉里警分局，昨天持法院核發的搜索票，至張姓鄉代參選人住處等4處執行搜索，並通知張姓鄉代參選人及可疑受賄民眾共5人到案，同時查扣現金不法所得。

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花蓮地檢署指出，檢察官訊後，認為張姓鄉民代表參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，因事證已逐步釐清，無羈押必要，諭知限制住居候傳。

年底大選，花蓮鳳林鎮、秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉分別查獲現金買票、送西瓜或免費洗車等5起賄選案，檢方指出，將持續秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，積極查緝買票賄選。（編輯：陳仁華）1111020

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