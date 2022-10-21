疑車速過快自撞護欄 自小客墜施工坑洞不見駕駛

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屏東一輛自小客車19日清晨疑因駕駛車速過快，自撞護欄後墜入施工坑洞，車身嚴重毀損，但警方到場時已不見駕駛蹤影。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月21日

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東1輛自小客車疑車速過快19日自撞護欄墜入施工坑洞中，縣議員參選人張怡質疑道路施工不當，縣府澄清周邊設有維護措施，警方到場並未發現駕駛，正通知當事人釐清中。

交通事故發生在19日清晨5時許，自小客車行經屏東縣滿洲鄉屏200縣道，現場為施工路段且有布設紐澤西護欄等交維警示措施，但駕駛疑似車速過快及未注意車前狀況，自撞紐澤西護欄後墜入施工坑洞中。

屏東縣政府警察局恆春分局長林明波接受媒體訪問指出，警消人員到場時，駕駛已離開現場，相關肇事原因及是否涉及酒駕規避肇責，已通知當事人到案釐清。

無黨籍屏東縣議員參選人張怡今天召開記者會指出，屏鵝公路因工程的爛路情形，加上往返恆春與滿州間的屏200縣道路面還出現大坑洞，恆春居民多年來不僅盼不到1條快速道路，如今還被塞了2條大爛路，「中央政府跟屏東縣政府是看恆春半島居民好欺負」。

屏東縣政府工務處說明，目前路段正在進行橫向排水施工開挖，並由軍方配合埋設管線，事故車輛拖吊已移至警方配合的保養場代為保管，待車主或駕駛人到案說明，以釐清事故原因及肇事責任。

工務處強調，目前滿州200縣道拓寬工程第1期已經完成，第2期工程預計今年12月底前全線完工。（編輯：方沛清）1111021