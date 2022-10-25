桃園復興區長參選人涉嫌以餐會賄選 遭檢方起訴

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市復興區無黨籍楊姓區長參選人，涉嫌在友人協助下以餐會賄選。桃園地檢署今天起訴楊姓區長參選人，以及涉嫌協助的吳姓男子，另名周姓男子因罪嫌不足，為不起訴處分。

檢警本月初將楊姓區長參選人及吳姓、周姓男子帶回到案，楊男訊後以新台幣20萬元交保，吳姓及周姓2人分別以10萬元及5萬元交保。

桃檢調查，吳、周兩人為了讓楊男能順利當選區長，先由吳男以LINE通訊軟體傳送訊息至計程車隊「小黃家族」群組，假藉討論復興區觀光發展及解決風景區交通問題，邀集復興區計程車從業人員，在今年8月6日晚間於復興區某飲食店餐敘。

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桃檢調查，餐敘當天，楊男身著競選背心，在餐廳席開3桌，招待不知上情的選民15人。飲宴間，再由吳男帶著楊男逐桌敬酒致意，介紹楊男的區長參選人身分，請大家支持。

檢警表示，上述行為涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項、對有投票權人行求賄賂約其投票權為一定行使罪嫌。楊、吳2人以餐會不正利益，誘使選民支持，雖在調查之初否認犯行，但面對相關證據、檢察官細心提示及追問，終據實坦認，犯後態度尚可，將請法院酌 量減輕其刑。（編輯：李錫璋）1111025