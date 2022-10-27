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台61線後龍段施工 30分鐘內接連2大型車事故

2022/10/27 16:30（10/27 16:36 更新）
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台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋正辦理改建工程，其中後龍北上107.5及南下106.9公里處，27日清晨在半小時內相繼發生2起大型車輛交通事故，警方指出，涉案駕駛均無酒駕，確切事故原因仍待釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月27日
台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋正辦理改建工程，其中後龍北上107.5及南下106.9公里處，27日清晨在半小時內相繼發生2起大型車輛交通事故，警方指出，涉案駕駛均無酒駕，確切事故原因仍待釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋正辦理改建工程，其中後龍北上107.5及南下106.9公里處，今天在半小時內相繼發生事故，警方提醒用路人，行經施工路段務必提高警覺。

苗栗縣警察局竹南分局指出，清晨近5時許接獲報案稱，後龍鎮台61線北上107.5公里發生大型車輛交通事故，員警趕赴現場發現，行經該路段的油罐車，疑因外側車道上坑洞而爆胎，現場小客車也因撞上坑洞石塊導致底盤受損漏油。

警方表示，10多分鐘後，員警又接獲通報，南下106.9公里處，發生曳引車自撞事故，駕駛疑似因天色昏暗、視線不佳，不慎撞上紐澤西水泥護欄受傷，已緊急由救護車協助送醫。

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竹南警分局派遣多名警力，協助聯繫相關單位到場排除事故車輛及散落物並疏導車流，趕在上班大量車流來臨前，恢復交通順暢。

警方指出，3名駕駛均無酒駕情事，詳細事故原因仍待調查釐清。竹南分局提醒，目前西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋，正進行改建工程，施工路段道路寬度縮減，用路人行經務必提高警覺，遵循現場導引或依替代路線指示牌面行駛，並確實依速限行駛，以維護交通安全。（編輯：方沛清）1111027

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