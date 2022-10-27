北市警執行安城專案 掃蕩幫派查槍毒逮447人

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（中央社記者劉建邦台北27日電）萬國幫角頭邱國隆日前在台北萬華犯下槍擊案，引發關注。北市警局今天表示，為維護治安平穩，20日至26日執行安城專案，逮捕447人，及查扣改造槍械毒品等物，遏止幫派氣焰。

台北市刑事警察大隊發布新聞資料指出，為壓制幫派氣焰及維護治安，規劃執行安城專案，強力掃蕩及查緝暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、詐騙及販毒等犯罪集團，及防制幫派以暴力或假借政黨名義介入選舉。

北市刑大表示，執行安城專案期間，逮捕犯嫌447人，及查扣改造槍枝、毒品、不法所得現金等物，有效遏止幫派氣焰。

警方指出，7天安城專案，除掃蕩幫派常活動處所，並同步執行臨檢等勤務，共查獲非法槍枝及毒品案84件、詐欺案74件、賭博案11件及其他各類刑案222件，將持續清查潛藏危害治安目標，且會全面掃蕩幫派堂口及依附寄生行業，展現強力打擊犯罪決心。

警方在專案期間循線逮捕葉姓犯嫌，葉嫌是中國某公司在台代表，透過旗下成員，分層負責辦護照、機場專送，再藉通訊軟體招募多名台灣民眾赴柬埔寨高薪工作，事後再強逼從事電話詐騙。

北市警局表示，打擊犯罪、掃黑制暴是不間斷的工作，決不寬貸危害社會治安的各類犯罪，查緝後將嚴加究辦。

萬國幫角頭邱國隆因幫派內鬨，19日晚間在萬華區犯下2起槍擊案，造成3人1警受傷，並挾持4人與警對峙，最後自知法網難逃，釋放人質後，舉槍自戕，送醫搶救宣告不治。（編輯：方沛清）1111027