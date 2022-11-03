新北繼父凌虐3童 生母知情未保護均遭起訴

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（中央社記者劉世怡台北3日電）新北巿3名幼童於學校放學後，遭楊姓繼父禁止晚上10時前返家，也沒晚餐吃，楊並另於深夜要求3童抄寫功課，顏姓生母明知凌虐卻未保護孩子。士檢依妨害幼童發育罪起訴楊、顏。

士林地檢署起訴書指出，3名遭凌虐的兒童分別為民國97年、98年及102年出生，楊姓繼父因未導正偏差教養子女方式，以3童非親生子女，於109年4月起至6月間止，明知3童在每天下午5時許放學，竟禁止3童於晚間10時前返家，且未提供3童晚餐，導致3童只能在外遊蕩及挨餓。

起訴書指出，楊男因長期作息不正常，經常於午夜12時起床後，要求3童在深夜背書及抄寫功課，並以手舉書包罰站及毆打方式凌虐3童，顏母明知竟未保護3童，讓楊男持續凌虐行為，導致3童因長期睡眠不足而身心痛苦。楊男涉以徒手或持棍毆打3童致傷。

起訴書指出，楊男又於110年7月至8月暑假期間，在顏女出外工作時，未提供3童飲食，若得知3童向超商取用待用餐時，對3童加以責打。

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新北市家庭暴力暨性侵害防治中心於109年7月2日、110年3月18日、5月5日多次接獲通報，並於110年9月1日開學時，以及國小通報指3童有體重明顯減輕及身體受傷等，於110年9月2日將3童送往衛生福利部台北醫院驗傷後，檢警著手偵辦。

士林地檢署日前偵結，依刑法第286條第1項的妨害幼 童發育罪嫌將楊男及顏女起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。（編輯：張銘坤）1111103