變裝男戴假髮扮景美女中生闖校園 警逮捕送辦

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43歲許姓男子日前穿著女學生制服並戴假髮進入景美女中校園，因舉止怪異且徘徊在女廁附近，校方獲報後立即報警，許男向警方供稱平常就有變裝嗜好，全案詢後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）桃園43歲許男日前穿著女學生制服並佩戴假髮搭公車，進入景美女中校園，因舉止怪異且徘徊女廁附近，校方獲報後立即報警逮捕，許男辯稱平常有變裝嗜好，全案詢後依法送辦。

台北市警察局文山第一分局今天發破案新聞，木新派出所長王乃強表示，所內員警黃致鋐、呂楚霖於7月23日中午接獲轄內景美女中校方報案，有不明男子專著校內制服且戴假髮趁亂混進校園，立即趕赴現場和校方人員合力逮人，並依現行犯送辦。

根據警方調查了解，涉案的43歲許男居住於桃園市，案發當天先在家中變裝打扮，穿著景美女中的夏季制服，黃襯衫、黑褶裙和黑皮鞋，同時佩戴假長髮後，先搭乘火車至台北再轉乘公車至景美女中下車，隨即趁隙自學校正門進入校園。

由於許男行為舉止怪異，雖著女裝但身材魁梧，且在學校女廁附近徘徊，遭校內學生察覺有異，立即通報學校教務處，校職員獲知後立即請許男至辦公室，再致電警方報案，員警到場後察覺許男是男扮女裝，他自稱平常就有變裝嗜好。

因案發時間並非學校開放時間，經校方提告，全案詢後將許男依涉無故侵入他人建築物罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1111103