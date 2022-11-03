更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

變裝男戴假髮扮景美女中生闖校園 警逮捕送辦

2022/11/3 15:55（11/3 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
43歲許姓男子日前穿著女學生制服並戴假髮進入景美女中校園，因舉止怪異且徘徊在女廁附近，校方獲報後立即報警，許男向警方供稱平常就有變裝嗜好，全案詢後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月3日
43歲許姓男子日前穿著女學生制服並戴假髮進入景美女中校園，因舉止怪異且徘徊在女廁附近，校方獲報後立即報警，許男向警方供稱平常就有變裝嗜好，全案詢後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）桃園43歲許男日前穿著女學生制服並佩戴假髮搭公車，進入景美女中校園，因舉止怪異且徘徊女廁附近，校方獲報後立即報警逮捕，許男辯稱平常有變裝嗜好，全案詢後依法送辦。

台北市警察局文山第一分局今天發破案新聞，木新派出所長王乃強表示，所內員警黃致鋐、呂楚霖於7月23日中午接獲轄內景美女中校方報案，有不明男子專著校內制服且戴假髮趁亂混進校園，立即趕赴現場和校方人員合力逮人，並依現行犯送辦。

根據警方調查了解，涉案的43歲許男居住於桃園市，案發當天先在家中變裝打扮，穿著景美女中的夏季制服，黃襯衫、黑褶裙和黑皮鞋，同時佩戴假長髮後，先搭乘火車至台北再轉乘公車至景美女中下車，隨即趁隙自學校正門進入校園。

由於許男行為舉止怪異，雖著女裝但身材魁梧，且在學校女廁附近徘徊，遭校內學生察覺有異，立即通報學校教務處，校職員獲知後立即請許男至辦公室，再致電警方報案，員警到場後察覺許男是男扮女裝，他自稱平常就有變裝嗜好。

因案發時間並非學校開放時間，經校方提告，全案詢後將許男依涉無故侵入他人建築物罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1111103

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族