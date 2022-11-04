詐騙集團棄屍2遺體遭尋獲 士檢6日解剖查死因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北4日電）新北市警方搗破囚禁凌虐求職者的詐騙集團，今天進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區尋獲其中2人遺體。士檢今天將陸續複訊張姓犯嫌等人，並安排6日解剖遺體。

警方日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，案經新北淡水警方深入追查，2日宣布於淡海新市鎮某社區大樓救出遭囚26人，逮捕鄭姓主嫌等人移送士林地方檢察署偵辦；檢方複訊後，昨天將鄭嫌等6人聲押禁見獲准。

警方透過電腦數位鑑識解析，發現這個詐騙集團還有其他據點，受害人數可能更多，由新北市刑大與淡水警分局組成專案小組，循線追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再逮獲張姓男子等多名犯嫌，並救出32名被害人。

警方還查出，遭囚禁於中壢社區大樓的求職民眾中有3人死亡且被棄屍，今天下午1時50分在桃園龜山山區找到遭棄置的2具遺體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方初步調查，目前在桃園龜山山區找到的遺體疑為45歲黃姓女子與57歲林姓男子，2人都有慢性病；38歲黃姓男子疑似在中壢據點從11樓墜樓死亡後，遭藏屍在南投日月潭風景區附近，警方正全力追查。

士檢獲報後，派出檢察官前往龜山山區棄屍現場勘查，並決定6日下午於桃園殯儀館解剖遺體釐清死因；另方面，士檢也陸續複訊張姓男子等7名成年嫌犯，另名少年犯則移由少年法庭處理。（編輯：張銘坤）1111104