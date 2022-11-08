號誌故障全綠燈遭撞腰傷 未婚郵差獲國賠133萬元

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（中央社記者劉世怡台北8日電）未婚的呂姓男郵差5年前騎車在北巿某交岔路口，因號誌燈故障致東西向及南北向均呈綠燈，遭汽車撞上致腰椎受傷，因擔心影響生育能力等提告求國賠。法院今判獲賠133萬多元確定。

二審台灣高等法院判決指出，呂姓男子在民國106年3 月13日上午近7時，騎乘重型機車行經台北市安和路二段與敦化南路二段的交岔路口時，因台北市交通管制工程處負責管理維護的號誌燈故障，東西向及南北向均呈綠燈，導致呂男與一輛自用小客車發生碰撞，呂男受有腰背部疼痛、雙下肢痛、麻、無力、左側坐骨神經痛及腰椎椎間盤突出等傷害。

呂男提出國家賠償訴訟，主張他是郵差，平時主要工作是騎機車遞送郵件，但因受傷多次請假且行動困難，已無法如同往常騎機車送郵件，而且日常生活起居也因腰椎傷勢造成不便，如果沒有妥善治療及復建，恐會影響生育能力，他還沒結婚生子。

一審台北地方法院認定，事故肇事原因為號誌燈運作異常，號誌燈不具綠燈號誌可直行的安全功能，而北市交通管制工程處在事故發生約20分鐘後，經通報始知悉號誌燈異常並前往修繕，可認其內部對於本件號誌燈異常並無監控機制。

一審認為，北市交通管制工程處對於本件號誌燈的管理維護欠缺，應負國家賠償責任，判決須賠償呂男勞動能力減損、復健治療等共計133萬2154元。

案經上訴，二審今天認定一審判決並無違誤，駁回上訴，維持原判決金額，全案確定。（編輯：李亨山）1111108