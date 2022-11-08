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北市中山二派出所原址重建 116年底完工

2022/11/8 18:40
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（中央社記者劉建邦台北8日電）號稱「天下第一所」的台北市中山警分局中山二派出所因建物使用至今60多年，有耐震不足等狀況，警方規劃原址重建，預定民國116年底完工，派出所暫時遷址中山北路2段59巷附近。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料表示，位於中山北路2段與民生西路交叉口的中山二派出所，因建物使用至今已60多年，有耐震能力不足、補強效益不佳等狀況，為維護員警辦公環境安全及洽公民眾更舒適環境，規劃原址重建。

警方指出，中山二派出所原址的建物預計在116年底完工，但服務市民及維護治安不會因暫時遷址而停歇，派出所日前已搬遷至中山北路2段59巷21號2樓之4繼續為民眾服務。

警方表示，中山二派出所臨時地點已正式啟用，雖僅提供員警過渡使用，但屋內環境乾淨、明亮，提醒洽公民眾，別跑錯地方。

警方指出，中山二派出所原址目前規劃地上11層、地下2層的建物，完工後將可提供民眾更優質的洽公環境，且能提升警政治安及交通和為民服務等各項成效。（編輯：張銘坤）1111108

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