客運撞故障賓士越野車 國道6號嚴重事故釀13傷

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一輛客運10日下午行經國道6號東向指標18.9公里處時，與另輛賓士G500越野車發生碰撞，賓士車身嚴重毀損，事故一度造成全線車道封閉。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月10日

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）一輛賓士越野車今天行經國道6號國姓1號隧道，疑故障停在外車道，遭後方客運追撞。警方統計事故釀13人受傷；現場處理警消透露，所幸賓士車身堅固，否則恐釀出人命。

一輛全航客運下午行經國道6號東向指標18.9公里處，與一輛賓士G500越野車發生碰撞。客運車上載運14名乘客，南投縣消防局獲報後派遣多輛救護車趕往救援，所幸傷者多能自行走上救護車，依傷勢陸續傷檢送埔里基督教醫院。

國道公路警察局第七公路警察大隊發布資料表示，下午3時55分發生的這起事故，初步了解自小客車故障停在外側車道，客運駕駛反應不及後方追撞肇事，兩車各佔據1線車道。

事故一度造成全線車道封閉，後方回堵約1公里。高公局暫時封閉國姓到北山路段，並在國姓交流道前由國道警方引導車輛下交流道，直到傍晚5時多才恢復通行。

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警方指出，40歲賴男駕駛俗稱「大G」的賓士越野車，車上載有3人。整起事故受傷人數13人，分別為賴男、1名乘客，另外客運上有11人輕傷。經檢測2名駕駛酒測值都為零，確切事故原因待進一步釐清。

自稱有駕駛經驗17年的41歲施姓客運司機向媒體透露，依速限由台中市開往南投埔里，車上載14名乘客，當時行駛外側車道，駛入國道6號國姓1號隧道，賓士車停在外車道，賓士車駕駛在車外揮手示意，他看見立即踩煞車，仍來不及撞上。（編輯：孫承武）1111110