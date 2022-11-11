苗市化工廠對面倉庫火警 迅速撲滅無傷亡

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苗栗市宜春路一處堆放回收二手家具的倉庫，11日下午突傳爆炸聲響並冒出熊熊火舌，濃濃黑煙夾帶烈焰直竄天際，由於周邊緊鄰貨運公司存放場，停滿多輛槽車，對面又是化工廠，消防隊員獲報不敢掉以輕心，拉出多條水線灌救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗市宜春路一處私人倉庫今天下午發生火警，火勢猛烈，一旁有貨運公司停放貨櫃槽車，對面又是化工廠，苗栗縣消防局趕往灌救，迅速撲滅火勢，沒有人員傷亡。

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這起火警發生在下午2時30分許，苗栗市宜春路一處堆放回收二手家具的倉庫突然出現爆炸聲響，並冒出火舌，濃濃黑煙夾帶烈焰直竄天際，由於周邊緊鄰貨運公司的存放場，停滿多輛槽車，對面又是化工廠，消防隊員不敢掉以輕心，拉出多條水線灌救。

苗栗縣消防局第1救災救護大隊副大隊長蘇智遠指出，經布水線灌救並進行周界防護，火勢並未擴大，半小時內撲滅，現場無人員傷亡。至於起火原因，有待進一步調查。（編輯：唐聲揚）1111111