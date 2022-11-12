國道車禍週歲男嬰腦出血 父親盼集氣度難關

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）國道中山高彰化段6日發生6車追撞車禍，何男駕駛的自小客車被撞一家3口受傷，剛滿週歲的兒子送醫檢查有腦出血；何男說，兒子是向媽祖求來的，期盼各界集氣讓寶寶度過難關。

國道中山高速公路南下199公里彰化路段，6日發生6車追撞車禍，其中何男駕駛的自小客車被撞，車輛直接擦撞護欄後在路面翻滾，車體嚴重變形，何男的妻子緊急把剛滿週歲的兒子從安全座椅抱起來，逃出車外，警消到場將何男一家3口送往醫院急救。

何男今天接受媒體聯訪時指出，一家3口先被送到衛福部立彰化醫院急救，兒子雖無明顯外傷，但不斷哭鬧，且有嘔吐情形，醫院檢查出有腦出血，於是轉到台中的醫院開刀，目前在加護病房觀察中，他和妻子很擔心兒子狀況。

何男說，先前參加白沙屯媽祖進香活動，向媽祖許願能找到另一半，沒多久就認識現在的妻子，他們又跟媽祖祈求能有小孩，兒子也順利到來，妻子和兒子都是靠媽祖的緣份，這次也希望媽祖保佑讓小孩度過難關。

何男指出，看到小孩插滿了管子，感覺既心疼又難過，也希望各界幫忙集氣，讓小孩的狀況一天比一天進步，恢復健康。（編輯：郭諭儒）1111112