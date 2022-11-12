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機捷逃票打傷捷運警察 加籍中國大陸男子送辦

2022/11/12 17:46（11/12 18:01 更新）
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一名加拿大籍中國男子（中）12日搭乘機場捷運時企圖逃票，不但在站務人員勸阻時大聲咆哮，更打傷到場處理的捷運警察，最後遭制伏逮捕送辦。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月12日
一名加拿大籍中國男子（中）12日搭乘機場捷運時企圖逃票，不但在站務人員勸阻時大聲咆哮，更打傷到場處理的捷運警察，最後遭制伏逮捕送辦。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年11月12日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）一名加拿大籍中國大陸男子今天上午搭乘機場捷運時企圖「跨欄」逃票，不但在站務人員勸阻時咆哮，更打傷處理的捷運警察，最後遭制伏逮捕，並移送桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，加拿大籍的中國大陸王姓男子隻身來台旅遊，上午7時許離開台北諾富特華航桃園機場飯店前往搭乘機場捷運，但王男在進入捷運站後卻直接跨越驗票閘門，經站務人員發現立即上前勸阻要求買票，不過遭到王男拒絕更大聲咆哮。

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航警局指出，1名捷運警察上前協助制止時，卻被身材壯碩的王男突然出手攻擊，打傷員警頭部，捷運警察雖然受傷依舊奮力壓制，並與即時到場支援的航警合力制伏男子並上銬，最後帶回航空警察局進行調查。

根據警方調查，王男持有合法有效旅遊證件，但製作筆錄時並未說明逃票原因，在警方移送時，王男還不斷朝著採訪記者及戒護員警念念有詞，一下說「沒有國際視野」，一下又說「大傻逼」，警方指出，受傷員警堅持提告，調查後依妨害公務及傷害罪將王男移送桃園地檢署。（編輯：張銘坤）1111112

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