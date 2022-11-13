登山身體不適求援 婦人吊掛送醫、29歲男被攙扶下山

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）登山隊一行4人登奇萊山北峰，其中來自桃園八德62歲謝姓婦人因高山症，由空勤直升機吊掛送醫；桃園中壢29歲余姓男子攀登畢祿山體力不支報案，由警消上山協助攙扶下山。

花蓮縣警消今天接獲南投消防局119通知，4人組成登山隊伍攀登奇萊主北，其中謝姓婦人因高山症，頭痛、四肢發軟，位置在成功山屋，請求協助救援。

花蓮與南投救難人員4人於奇萊登山口會合出發，除地面救援人員，也申請空勤直升機，但因成功山屋附近空地小，不適宜直升機吊掛作業，由高山協作協助護送至黑水塘與救難人員接駁，救難人員一行於步道4.2k附近接觸待援者，經消防人員完成初步評估，用Sked軟式擔架繼續搬運前往黑水塘。

下午近2時直升機抵黑水塘上空並吊掛成功，降落花蓮德興棒球場，交花蓮縣消防局救護車後送醫治療。

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另外，來自桃園市中壢的29歲余姓男子報案稱，攀登畢祿山在林道上因體力不支，手機電量不足無行動電源，但糧食飲水、保暖衣物皆足夠，因視線不佳且地面濕滑，不敢冒險繼續前進，請求消防局協助救援。

太魯閣國家公園管理處與合歡小隊救援人員，於820林道1k附近接觸余男，因其已偏離步道約50公尺，經檢視無外傷，僅體力透支、頭燈電力弱，現場提供補給品後由救援人員攙扶帶領往登山口，經南投消防局人員檢視身體無恙，無需就醫，自行離開。（編輯：黃世雅）1111113