毒品丟窗外意圖滅證 中市警識破逮毒鴛鴦送辦

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台中市警察局刑大14日宣布偵破販毒案，陳姓藥頭透過通訊軟體與藥腳相約不同飯店或日租套房交易，警方上門查緝時，陳男與女友將毒品丟窗外仍被識破，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警察局刑大今天宣布偵破販毒案，陳姓藥頭透過通訊軟體與藥腳相約不同飯店或日租套房交易，警方掌握落腳處上門查緝，陳男與女友將毒品丟窗外仍被識破依法移送偵辦。

市警局刑事警察大隊偵七隊於10月初偵辦一起販毒案，發現36歲陳姓男子透過通訊軟體與藥腳相約在不同飯店、日租套房等處交易，企圖躲避警方查緝，增加蒐證難度。

警方經偵查掌握陳男藏匿於台中市太平區民宅內，日前持搜索票前往搜索時，陳男及女友於3樓房間內聽見警方攻堅上樓聲響，即將分裝好的數包安非他命及毒品咖啡包丟出窗外意圖滅證，2人還再躺回床上，佯裝睡眼惺忪被吵醒的模樣。

警方指出，員警在搜索過程發現紗窗微傾未緊閉有異樣，隨即探頭查看，果然於窗外雨遮上緣發現陳男企圖湮滅的數包安非他命及毒品咖啡包。員警還冒著危險化身為蜘蛛俠攀牆將散落的毒品、K盤、分裝袋逐一撿回。

陳男及女友滅證計畫被員警識破，警方說，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1111114