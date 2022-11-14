澎湖查賄有成 高檢署檢察長張斗輝跨海慰勉

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖選舉檢警調查賄有成，高等檢察署檢察長張斗輝今天抵澎湖嘉勉查賄團隊辛勞，並期勉持續速查嚴辦賄選，維護乾淨選風。

張斗輝由澎湖地檢署檢察長黃智勇等人陪同赴澎湖縣調查站、馬公分局等慰勉檢警調查賄團隊辛勞，並聽取各單位的選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行情形與績效等。

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澎湖地檢署表示，澎湖賄選案件截至目前止，查獲有現金、送禮等類型共3件，已有7人遭法院認定犯罪嫌疑重大而裁定交保候傳，並查扣賄選現金新台幣6萬元及價值500元禮金。同時，還偵破某一公司利用虛擬貨幣交易進行洗錢之案件，聲押2人獲准和不法匯兌1億1230萬餘元的首宗地下通匯案件。

澎湖地檢署表示，年底選舉投票僅剩不到2週，檢方將秉持「強力查賄就是最好的反賄選宣導」策略，投入人力，協調警察機關通力合作，全力偵辦澎湖地區違反公職人員選舉罷免法之相關犯罪，以端正選風。（編輯：黃世雅）1111114