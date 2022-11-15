牛奶摻鎮定安眠藥致嬰兒中毒 保母遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北15日電）台北市毛姓女子受託照顧嬰兒，涉嫌為了讓嬰兒減少哭鬧，在牛奶中摻入鎮定安眠藥物，導致嬰兒飲用後中毒。士檢日前偵結全案，依傷害罪嫌起訴毛女。

士林地方檢察署起訴書指出，毛姓女子並無保母專業證照，自今年3月起以每小時新台幣250元報酬，受託於北市住處照顧一名未滿1歲的嬰兒。

今年4月4日，毛姓女子為避免嬰兒哭鬧，將她因罹患暴食症等病而就醫領取的鎮定安眠藥物，摻入牛奶中餵食嬰兒。

被害嬰兒的母親接小孩返家時，發現小孩兩眼無神、全身癱軟無力且叫不醒，緊急送往新光醫院急救，經醫師抽血發現嬰兒受有苯重氮基鹽藥物中毒等傷害，進而向警方報案。

起訴指出，台灣大學醫學院附設醫院鑑定意見認為，毛女所領的鎮定安眠藥物同屬苯重氮基鹽類藥物，若讓嬰兒服用過量就會導致中毒；此外，毛姓女子坦承，因就醫而領有鎮定安眠藥物。

檢察官認為，毛女涉犯傷害罪，日前向法院起訴，並以毛女故意對兒童犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。（編輯：李亨山）1111115