台東2起賄選案 鄉長候選人贈米、樁腳現金買票

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（中央社記者張祈台東縣18日電）台東金峰鄉蔣姓鄉長候選人涉贈米向選民行賄遭查獲，訊後新台幣10萬元交保；另外，台東市邊姓樁腳涉嫌以每票1000及2000元買票支持某里長及市代候選人，遭檢方聲押。

台東地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官羅佾德指揮法務部調查局台東縣調查站等單位，昨天搜索蔣姓鄉長候選人住處等處，並傳喚蔣員等23人到案。

經檢察官訊問後，認為蔣姓鄉長候選人及張姓樁腳等5人共同涉嫌以每包價值550元的包裝米，交付賄賂予選民，違反選罷法，犯罪嫌疑重大，無羈押必要，諭知蔣員10萬元交保，4名樁腳3萬元交保，其餘18人則請回。

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另外，檢察官邱亦麟昨天指揮台東縣警局刑事警察大隊、內政部移民署南區事務大隊台東專勤隊搜索邊姓樁腳住所，並傳喚邊員等6人到案。

經檢察官訊問後，認為邊員涉嫌以每票1000及2000元現金交付賄賂選民，支持台東市某里長及市民代表候選人，違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見，其餘選民5人均請回。（編輯：郭諭儒）1111118