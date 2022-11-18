走私6萬尾「白金」鰻苗 高雄航警查獲市價達264萬

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）航警局高雄分局執行高雄往香港班機托運行李安檢時，發現2件行李有異，拉開後查獲24袋俗稱「白金」鰻苗，經清點共達6萬多尾，粗估市價達264萬，全案移由關務署高雄關法辦。

航空警察局高雄分局今天上午發布新聞稿指出，安檢隊安檢人員16日上午10時許執行高雄往香港出境班機託運行李檢查時，因楊姓和洪姓本國籍旅客托運行李的X光顯示圖像有異，因此要求將行李拉下複檢，但2人辯稱內容物為榨菜。

安檢人員經要求打開行李檢查後，發現內夾藏多件以茶葉罐包裝塑膠袋，經會同關務署高雄關高雄機場分關人員開箱查驗，分別在2件託運行李內查獲各12袋鰻苗，另經漁業署人員清點每袋約有2755尾、總計查獲6萬6120尾鰻苗，以目前市價每尾新台幣40元計，粗估總價值達264萬元，全案移由關務署高雄關高雄機場分關依法辦理。

航警局提醒，鰻苗是台灣冬春季近海漁業重要漁獲，僅能仰賴野生捕撈，因此價格不斐，有「白金」之稱。行政院農業委員會漁業署民國96年起，公告每年11月1日起至隔年3月31日管制鰻線、鰻苗及幼鰻出口。

至於遭查獲的鰻苗，則將依海關緝私條例第39條第1項規定沒入後，移由交漁業署代管辦理。（編輯：郭諭儒）1111118