涉現金賄選 嘉義縣溪口鄉代候選人遭羈押

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義縣太保市某市代候選人、溪口鄉某鄉代候選人涉嫌現金賄選，嘉檢今天傳喚，晚上複訊後，均依有串證之虞向嘉義地院聲押，溪口鄉代候選人裁定羈押，市代候選人請回。

嘉義地方法院表示，溪口某鄉代候選人否認賄選，但證人所述相互一致，鄉代候選人涉犯賄選嫌疑重大，且與證人之間有一定的親誼關係，有串證可能，有羈押必要，裁定羈押禁見。

至於太保某市代候選人，承辦法官認為檢方提出的證據並不足以說明市代候選人有湮滅證據或串證可能，因此駁回羈押聲請，無保請回。

檢警表示，日前接獲檢舉，指嘉義縣第1選區議員候選人透過太保市某市民代表候選人，涉嫌以1票新台幣500元向選民買票。

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嘉義地檢署今天指揮調查局嘉義縣調查站等單位，前往市民代表候選人的住處搜索並傳喚，同時傳喚多名選民到案，部分選民坦承收到賄款。這名市代候選人晚上移送嘉義地檢署偵辦，其他選民請回。

檢警指出，溪口鄉某鄉代候選人涉嫌以1票1000元向選民買票。嘉檢今天指揮嘉義縣警察局民雄分局等單位，前往鄉代候選人住處搜索並傳喚，同時傳喚多名選民到案，部分選民坦承收到賄款。這名鄉代候選人晚上移送嘉義地檢署偵辦，其他選民請回。（編輯：唐聲揚）1111121