北檢投票日派檢察官進駐警局 即時查察不法

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（中央社記者林長順台北23日電）九合一選舉台北地檢署為加大查賄制暴力道，防範選舉不法犯行，選前一天將派主任檢察官到各分局強化查賄部署，選舉當天派24名檢察官進駐分局，即時查察不法。

距離投票日僅剩3天，台北地檢署今天指出，為加大查賄制暴力道，防範任何選舉不法犯行，檢察長林邦樑要求檢察官把握選前熱區時間，鎖定高風險對象，嚴厲查辦。

林邦樑並特別指示，檢察官接獲檢舉賄選情資，即時分案處理，並指揮司法警察機關速查嚴辦，全力打擊賄選不法，展現查賄決心。

北檢表示，檢察官與查察區警察分局、調查站保持密切聯繫，主任檢察官於選前一日（25日）前往各分局強化查賄部署，掌握最新查賄制暴及選情狀況。

另外，針對台北市主要政黨舉辦的3場「選前之夜」造勢活動，由主任檢察官進駐舉辦地所在分局，以因應突發狀況。

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北檢指出，為確保投開票當日選務順利進行，主任檢察官、書記官、法警等相關同仁共144人應在署值勤，以因應可能突發的各項臨時狀況。同時指派24名檢察官（帶同書記官）進駐各分局，以利即時指揮查賄制暴及妨害投開票等刑事不法案件偵辦。

北檢表示，在檢、警、調、政風等機關各項查賄部署及反賄選宣導下，北檢已接獲選舉不法情資並已立案調查案件，計有177件219人，其中，涉及賄選案件計有115件139人。北檢將持續秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，嚴查賄選、暴力。（編輯：張銘坤）1111123