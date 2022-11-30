彰化女竊早餐店3000元製作筆錄襲警 判拘役90日

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在早餐店上班的徐姓女子竊取收銀機內現金新台幣3000元被老闆發現報警，在派出所製作筆錄時，竟利用員警打電話企圖拔取員警配槍。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月30日

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）在早餐店上班的徐女竊取現金3000元被老闆發現報警，徐女在派出所製作筆錄竟企圖拔取員警配槍，3名員警為制伏徐女受輕傷，徐女涉犯竊盜、傷害等罪，遭判拘役90日，可上訴。

在彰化市一家早餐店上班的徐女，今年9月中午看見早餐店收銀機未上鎖，利用四下無人之際，竊取收銀機內現金新台幣3000元，將錢放進口袋時被其他員工發現，老闆立即調閱店內監視器畫面確認，報警將徐女送辦。

徐女被上銬帶回彰化縣警察局彰化分局中正派出所製作筆錄，徐女坐在員警旁邊接受訊問，利用員警打電話時企圖拔取員警配槍，員警趕緊用手按住配槍，在場另有2名員警見狀上前，徐女和3名員警扭打成一團後被制伏，導致3員警受輕傷。

根據彰化地方法院日前公布的判決書，徐女偷竊早餐店現金，又對執行員警施暴、妨害公務執行，不過法官審酌，徐女已將竊得3000元發還老闆，所犯竊盜罪、竊盜未遂罪及傷害罪，合計應執行拘役90日，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1111130