高雄前鎮暗夜火警 1女逃生不及送醫不治

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高雄前鎮區崗山中街一處3樓透天住宅7日凌晨發生火警，消防局獲報派人車前往救援，火勢雖在30分鐘撲滅，屋主母子也順利逃出，但屋主兒子陳姓女友疑遭濃煙嗆昏受困，救出送醫後仍宣告不治。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄前鎮區崗山中街一間3樓透天住宅今天凌晨發生火警，火勢雖在30分鐘撲滅，屋主母子也順利逃出，但屋主兒子陳姓女友卻未能逃出，意識不清送醫不治。詳細起火原因待釐清。

高雄市政府消防局凌晨3時許獲報，前鎮區岡山中街一處3樓透天住宅發生火警，出動23車59人前往，到場時火煙已竄出，所幸在30分鐘內滅火。

消防局向中央社記者表示，火警當下2樓呂姓女屋主和其兒子雖有順利逃出，但睡在1、2樓夾層房間的屋主兒子25歲陳姓女友卻疑遭濃煙嗆昏受困，經消防人員救出送醫後，仍宣告不治。

消防人員初步調查，起火點疑似是1樓神明廳下雜物，但確切起火原因仍待火調人員鑑定後進一步釐清。（編輯：黃世雅）1111207