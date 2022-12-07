假寄國際包裹真走私毒品 台中地檢起訴6嫌

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）以劉姓男子為首的毒品走私集團為躲避查緝，以每件千元至萬元不等酬勞騙得收件地址後，再自國外寄送包裹涉走私至少800公克愷他命，台中地檢署依法起訴劉男等6人。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，以劉男為首的毒品走私集團，為避免自國外走私毒品時遭檢警查獲，以「化整為零」方法，涉用國際包裹走私愷他命到國內。

檢方表示，此集團成員先向軍中友人、車隊車友或是在刑案候保室內認識的友人謊稱要從國外進口「盜版iPad皮套」，以每件支付新台幣3000至1萬元不等報酬，要求提供地址，以作為毒品郵包的收件地。

劉男取得地址後，再將購得愷他命毒品化整為零，以每包約100公克重量，拆分為8件國際包裹郵件，自荷蘭寄出到所騙得的收件地址。

台中地檢署獲報後，會同多個單位組成專案小組，結合新竹、屏東地檢署聯合偵辦。在監控期間發現收件地址，多為空戶或有不是此住戶人口的可疑分子前往探查信箱，循線追查，拘提劉男等6人到案。

檢方日前偵結，劉男等6人涉犯毒品危害防制條例的運輸第3級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌，提起公訴。（編輯：戴光育）1111207