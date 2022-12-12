利誘保全代收快遞跨境毒品 海關航警攜手偵破

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）台北關與航警局攜手破獲一起跨境毒品寄送案，嫌犯利用快遞郵件寄送毒品至無人居住的空屋，再由物業公司利誘保全代收以規避查緝，但仍遭警方識破並循線逮捕3人到案。

航空警察局副局長余一縣今天接受媒體聯訪表示，財政部關務署台北關與航警局9月20日在遠雄快遞貨物進口專區，查獲自美國寄送來台的包裹夾藏第二級毒品甲基安非他命3.5公斤，警方獲報後立即成立專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

余一縣指出，專案小組發現嫌犯相當狡猾，包裹收件地址為台中某大學旁的出租套房社區，但卻是無人居住的空屋，領貨人也沒有居住在社區內，警方埋伏3、4天遲遲不見人領取，經過多日布線追查，員警發現擔任社區保全人員的楊男與警方應對舉止可疑。

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余一縣說，楊男自稱對偵探工作有興趣，佯裝配合辦案藉故打探警方辦案方式，但警方在比對全案人、車、地等相關資料後查問楊男，發現楊男說詞慌張反覆，遭警方突破心防，坦承受物業公司梁姓主管以新台幣6000元代價指使，收領毒品包裹。

余一縣表示，警方除當場逮捕楊男，後續也追緝梁姓主管到案，再歷經3個月的調查，循線緝獲陳姓幕後主嫌，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。余一縣說，運輸第二級毒品依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：屈享平）1111212