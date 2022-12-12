立委補選嚴防不法 北檢召開選舉查察會議

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（中央社記者林長順台北12日電）立法委員台北市第3選舉區缺額補選將於明年1月8日舉行，台北地檢署今天邀集警調、移民等單位召開選舉查察會議，要求各查察機關維護選舉公正，強力打擊妨害選舉不法犯行。

會議由北檢檢察長林邦樑邀集，出席者包括台北市政府警察局、法務部調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、台北市政府政風處、移民署台北市專勤隊等單位，針對當前選舉情勢、妨害選舉不法態樣、情資蒐報作為及工作重點等事項進行研商，

林邦樑在會議中特別強調，各查察機關務必嚴守行政中立，公正執法，嚴查賄選，不容以招待餐會、饋贈物品等變相賄選手法，影響選舉公平；嚴懲暴力妨害選舉，維護候選人的人身安全。

林邦樑也要求各查察機關嚴辦境外勢力介選，強化反滲透法偵蒐作為；嚴防不實訊息影響選情，迅速澄清降低負面影響；強力查緝選舉賭盤，維護選舉公平。

北檢表示，將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的一貫立場，貫徹查賄制暴、嚴懲不法的決心，守護民主政治，達成「公平選舉、杜絕不法」的核心目標。（編輯：張銘坤）1111212