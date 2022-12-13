男子欠債未還遭擄囚禁2天 南警逮4人送辦

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台南洪姓男子欠債未還，被討債集團誘出後擄走，簽下本票及囚禁2天才獲釋，台南市警局第五分局13日兵分多路出擊，逮捕林姓男子等4人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月13日

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南洪姓男子欠債未還，被討債集團誘出後擄走，簽下本票及囚禁2天才獲釋，台南市警局第五分局今天拂曉出擊，陸續逮捕林姓男子等4人送辦。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，32歲洪姓男子積欠新台幣14萬元未還，12月上旬遭人以「喝茶商討」為由誘出後擄走；洪男被迫簽下80萬元本票，再被送到外縣市向親友借錢未果，洪男接著被送回台南市，先關在民宅廁所中，再載到汽車旅館以手銬控制行動，囚禁2天後才被釋放。

警方獲報後立刻偵辦，今天拂曉出擊，兵分多路，先在南區破門，逮捕尚在睡夢中的28歲主嫌林姓男子，查獲本票等相關證據；30歲楊姓男子、25歲吳姓男子及另名少年等3人，分別在安平區及北區遭逮。

警方訊後，3名犯嫌依組織犯罪條例、強盜、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦，且建請聲押；涉案少年則送往少年法庭。（編輯：謝雅竹）1111213