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台中透天厝佛堂起火 警消引導避難救出4人

2022/12/15 10:28（12/15 10:46 更新）
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台中市北屯區一處透天住宅15日凌晨發生火警，消防局到場撲滅火勢，並救出受困4人送醫觀察。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月15日
台中市北屯區一處透天住宅15日凌晨發生火警，消防局到場撲滅火勢，並救出受困4人送醫觀察。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市北屯區一處透天住宅今天凌晨發生火警，因1樓起火住戶無法及時逃生，消防人員透過電話引導至樓上避難，消防員到場撲滅火勢並救出受困4人送醫觀察，起火原因待查釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，今天凌晨4時12分獲報，北屯區祥順路二段一處透天住宅發生火警，立即出動東山、中山及北屯分隊，派遣消防與救護車13輛、人員35名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為5樓透天厝住宅，1樓做為佛堂用途，住戶無法第一時間逃生，消防局勤務中心人員於住戶的報案通話中，引導民眾於3樓房間內關門塞門縫，就地避難等待救援。

消防人員到場後，發現透天厝1樓已有火勢及濃煙竄出，立即破門搶救，火勢於4時30分撲滅，並救出2名大人、2名小孩共4人，均意識清楚、送醫觀察。現場燃燒面積約15平方公尺，起火原因待調查釐清。（編輯：黃世雅）1111215

台中市北屯區一處透天住宅15日凌晨發生火警，消防局到場撲滅火勢並救出受困4人送醫觀察，初步勘查為一樓佛堂起火。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月15日
台中市北屯區一處透天住宅15日凌晨發生火警，消防局到場撲滅火勢並救出受困4人送醫觀察，初步勘查為一樓佛堂起火。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月15日
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