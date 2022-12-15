淡水警員涉偕兄藉辦案收賄 二審判刑12年2月

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（中央記者劉世怡台北15日電）淡水警分局偵查隊警員蔡至恩涉受理性騷擾案，與胞兄蔡至儒向許姓男子索取金錢得手。一審依藉勢藉端勒索財物罪判蔡至恩12年2月徒刑，二審今天改依違背職務收賄罪判刑12年2月。

蔡至儒因與胞弟共犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，被判有期徒刑6年。可上訴。二審台灣高等法院表示，2人被控罪名一審認定貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，有違誤，因此撤銷原判決，改以貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪論罪判刑。

一審士林地方法院判決指出，新北市政府警察局淡水分局偵查隊警員蔡至恩於民國110年受理女子控告許姓男子於健身房涉嫌性騷擾案，未依規定立案，即以不實案號與資料向健身房業者調取許男個人資料。

蔡至恩後來發現報案女子說詞反覆，無意經歷繁瑣司法程序，且私下探詢許男，發現許男不想讓妻子知道此事，因而認為有機可乘，勒索新台幣60萬元，並得手其中10萬元，向許男聲稱，「後面我會幫你，後面就完全沒這個事了」。

許男事後深感不安向議員陳情，檢警循線查辦，查出蔡至儒在過程中與蔡至恩一搭一唱，利用蔡至恩受理案件的權勢與事端向許男勒索財物，還暗示許男如果不從，妻子恐將知道遭控性騷擾一事。

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蔡至恩辯稱，辦案風格屬於行動派，只要遇到案件就會主動積極偵辦，基於同情報案人才便宜行事，循學長姐以往教導，以另案案號發文簽請函調個資，並指許男主動提起行賄，但他不為所動，僅同意找人幫忙。

一審認為，蔡至恩、蔡至儒犯罪事證明確，考量蔡至恩敗壞官箴，腐蝕民眾對國家犯罪偵查體制的觀感與信賴，判刑12年2月；蔡至儒判刑6年。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：李錫璋）1111215