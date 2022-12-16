獵殺台灣黑熊屍藏冰箱 屏東男子羈押禁見

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屏檢偵辦台灣黑熊遭獵殺案，在霧台鄉顏姓男子住處冰箱搜出台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14隻、水鹿頭標本及1把土製獵槍，加上網路流傳死亡黑熊遭人以機車運載影片，屏檢釐清兩案確有關聯，15日傳訊到案，顏男羈押禁見獲准。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏檢偵辦台灣黑熊遭獵殺案，在霧台鄉顏姓男子住處冰箱搜出保育類野生動物屍體，加上網路流傳死亡黑熊遭人以機車運載影片，屏檢釐清兩案確有關聯，昨傳訊到案，顏男羈押禁見獲准。

8日晚間，檢警在顏姓男子住處冰箱搜出台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14隻、水鹿頭標本及1把土製獵槍，顏男涉犯野生動物保育法，當時以新台幣20萬元交保候傳；13日晚間，網路流傳一段16秒影片，其中一部機車上男子疑手持獵槍，另一部紅色機車則是載著一頭黑熊，畫面中的黑熊癱軟無力疑死亡。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，追查後發現，在霧台鄉查獲的動物屍體及網路流傳影片，兩者間確有關聯性，扣得相關證物後，15日傳訊相關民眾到案，比對顏姓男子先前說詞與查證內容多有不合之處，認顏男涉犯野生動物保育法罪嫌重大，有羈押必要，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢指出，影片中的民眾全數到案，涉案情節尚待釐清，訊後分別諭知4名民眾10萬元交保、1名民眾5萬元交保。

屏檢表示，全案受害台灣黑熊數量、犯案工具及參與人均有待釐清，涉及偵查細節內容，待偵結再統一說明。（編輯：謝雅竹）1111216