網傳民眾載癱軟無力黑熊 屏檢掌握釐清

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）網路上流傳一段影片，有民眾騎機車載著1頭已癱軟無力的黑熊，過程中還語帶嘲諷語氣。屏東地檢署今天表示，已具體掌握，全案釐清中；獵捕保育類動物最重可處100萬元罰金。

屏檢主任檢察官魏豪勇表示，網路上流傳有民眾捕獲黑熊影片，全案已掌握具體事證，正進一步釐清。屏檢表示，未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物，可處6個月到5年有期徒刑，得併科新台幣20萬元到100萬元罰金。

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屏檢8日晚間在屏東霧台鄉1名男子的住處冰箱內，查獲台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本及1把土製獵槍，依違反野生動物保育法偵辦，訊後20萬元交保候傳。未料昨晚又有影片傳出民眾載著黑熊的影片，影片中黑熊看起來已毫無力氣。

16秒的影片中，有2組騎機車雙載民眾，其中1部機車上男子疑手持獵槍，另1部紅色機車則是還載著1頭黑熊，影片中還有人說「我來拍一個好笑的，看一下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊不屑咧」，抱著黑熊的男子便順勢舉起黑熊前肢，畫面中黑熊已癱軟無力。（編輯：孫承武）1111214