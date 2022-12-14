網傳台灣黑熊癱軟乘車影片 潘孟安：看了很生氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

針對台灣黑熊遭到獵殺，屏東縣長潘孟安（圖）14日出席活動時受訪表示，看完影片很生氣，尊重原民捕獵文化，但也要遵守國家法規，台灣黑熊瀕臨絕種，是台灣國寶，不應該這樣獵捕。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣霧台鄉顏姓男子獵殺瀕臨絕種保育類台灣黑熊，昨又有疑民眾獵捕台灣黑熊影片流出，檢方釐清中。屏東縣長潘孟安今天表示，看完影片很生氣，尊重狩獵文化，但也要遵守國家法規。

針對台灣黑熊遭到獵殺，潘孟安今天出席活動接受媒體聯訪指出，看完影片很生氣，尊重原民捕獵文化，但也要遵守國家法規，台灣黑熊瀕臨絕種，是台灣國寶，不應該這樣獵捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘孟安強調，做為台灣人民一分子，守護山林也要遵守法紀，警局已經約談相關人員，一切交給司法。

昨晚在網路上瘋傳的16秒影片中，有2組騎機車雙載民眾，其中一部機車上男子疑手持獵槍，另一部紅色機車則是還載著一頭黑熊，影片中有人語氣輕浮且戲謔地說「我來拍一個好笑的，看一下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊不屑咧」，抱著黑熊的男子便順勢舉起黑熊前肢，畫面中黑熊已癱軟無力。（編輯：謝雅竹）1111214