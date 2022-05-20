涉槍殺野放東卯山黑熊 南投2男到案各3萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）野放的東卯山黑熊遺體在南投縣仁愛鄉武界一帶找到，解剖檢視疑有槍傷。事件曝光後，通知涉案田姓、馬姓男子到案，2人供稱打獵誤殺黑熊，檢訊後各以新台幣3萬元交保。

去年曾於台中市東卯山果園誤中套索、傷癒野放後的台灣黑熊5月6日起失去衛星接收訊號，林務局人員在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到百公尺處發現黑熊遺體遭掩埋，開挖取出發現屍體完整，但未見發報器頸圈，初步檢視外觀發現頭部、胸部有明顯外傷。

行政院農業委員會林務局昨天發布新聞稿指出，這隻黑熊經農委會家畜衛生試驗所解剖發現牠的頭骨局部碎裂，身體有彈孔，疑似為槍傷或其它凶器所致。

全案由南投地方檢察署指揮保安警察第七總隊第六大隊、南投縣警察局仁愛分局，朝涉嫌違反野生動物保育法等罪嫌偵辦。

南投地檢署今天發布新聞稿指出，南投地檢署檢察長張云綺認為事涉國家保育政策及保育類動物野放安全等問題，指定由熟悉山林保育規範並具相關承辦經驗的環保專組檢察官鄭文正指揮偵辦。

南投地檢署指出，涉案田姓、馬姓男子自行到案，扣得疑似自製獵槍1把、鉛彈、手機等物品。檢察官12日訊問田男、馬男後，認為2人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物及破壞衛星頸圈等犯行，違反野生動物保育法、刑法毀損罪，犯罪嫌疑重大且有滅證或串供之虞，但無羈押必要，諭知各以新台幣3萬元交保。

檢方指出，死亡黑熊左、右肩胛附近各有1處疑似槍傷彈孔，且槍傷路徑為左肩進入造成較小孔洞，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞；黑熊頭骨碎裂，且顱內有金屬碎片，黑熊被發現時已死亡且遭掩埋，配戴的衛星頸圈遭拆除。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，在地的田男、馬男供稱前往仁愛鄉武界山區狩獵，夜間發現捕山豬陷阱疑抓到獵物，夜色昏暗下就開槍擊殺，接近才知道打到保育類台灣黑熊，不是外地人故意盜獵野生動物，林務局人員10日開挖取出屍體，經警方過濾監視器掌握犯嫌並通知說明。

南投地檢署表示，為求慎重，檢方親率警方、林務局人員前往開槍現場勘查，以釐清開槍時機，且同步就扣案手機送數位鑑識，扣案獵槍送驗槍枝屬性及殺傷力，後續仍將依法密集偵辦以釐清案情並還原真相，確保山林野生動物生態及保育類動物安全。（編輯：戴光育）1110520